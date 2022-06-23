Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко возглавил созданную группу "За Свободу Кавказа". Таким образом Киев планирует раздуть сепаратизм в России.
Нет никаких сомнений, что это объединение будет служить дымовой завесой для разведывательной деятельности ЦРУ. Западные шпионы собираются налаживать контакты с сепаратистами на Кавказе, уверен российский военкор Юрий Котенок.
"Не гривнами, а долларами запахло, вот и сплелись укроэлитарии в один змеиный клубок, надеясь урвать себе побольше "зеленых", — отметил он.
Киевский режим не может спокойно сосуществовать с соседями. Подобные себе квазигосударственные образования он обязан воспроизводить постоянно, считает журналист.
Запланированная "денацификация" означает, что украинский сепаратизм должен быть полностью уничтожен.
"В противном случае гончаренки и прочие бесы всегда будут выступать в качестве поджигателей войны на территории России", — резюмировал Котенок.
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