Украинский депутат Гончаренко: после победы над Россией мы освободим Кавказ

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко возглавил созданную группу "За Свободу Кавказа". Таким образом Киев планирует раздуть сепаратизм в России.

Нет никаких сомнений, что это объединение будет служить дымовой завесой для разведывательной деятельности ЦРУ. Западные шпионы собираются налаживать контакты с сепаратистами на Кавказе, уверен российский военкор Юрий Котенок.

"Не гривнами, а долларами запахло, вот и сплелись укроэлитарии в один змеиный клубок, надеясь урвать себе побольше "зеленых", — отметил он.

Киевский режим не может спокойно сосуществовать с соседями. Подобные себе квазигосударственные образования он обязан воспроизводить постоянно, считает журналист.

Запланированная "денацификация" означает, что украинский сепаратизм должен быть полностью уничтожен.

"В противном случае гончаренки и прочие бесы всегда будут выступать в качестве поджигателей войны на территории России", — резюмировал Котенок.