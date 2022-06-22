Премьер Гарибашвили: Киев попросил США не давать Грузии статус кандидата в ЕС

Руководитель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил западных чиновников не предоставлять Тбилиси статус кандида в Европейский союз. Для этого украинский политик лично посетил Европу и Штаты, подчеркнул премьер-министр.

"Представитель украинской власти господин Арахамия практически поставил Европе ультиматум: если Грузия получит статус кандидата, в Киеве очень огорчатся", — заявил Гарибашвили во время выступления в парламенте.

При этом чиновник не сообщил источник информации. Премьер отметил, что позицию Украины одобрили последователи экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили. В качестве примера Гарибашвили привёл бывшего посла в Евросоюзе Саломе Самадашвили.

Ранее в Bloomberg написали, что Украина и Молдавия станут кандидатами в ЕС 23-24 июня. В это время пройдёт саммит объединения, напомнили американские журналисты.