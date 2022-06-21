Bloomberg: Украина и Молдавия получат статус кандидатов в члены ЕС 23-24 июня

На ближайшем саммите Евросоюза, который пройдёт в Брюсселе 23-24 июня, Украине и Молдавии будет дан статус кандидатов.

Послы 27 государств-членов Европейского Союза провели общую встречу 20 июня и единогласно одобрили кандидатуру Украины, сообщает американское издание Bloomberg. Этот статус очень важен для Киева, который "много вложил в собственное политическое будущее и более тесные отношения с Европой", уточняют авторы материала со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Что касается Грузии, её кандидатура также будет поддержана, но только если Тбилиси согласится выполнить нескольких дополнительных условий.

Чтобы стать полноценным членом Евросоюза, Украине ещё предстоит решить проблемы, "связанные с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией". Кроме того, законодательство страны нужно будет привести к стандартам Европы. Это касается борьбы с отмыванием денег, нового закона о СМИ, реформы о правах национальных меньшинств и полноценного антиолигархического законодательства.