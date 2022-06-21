На ближайшем саммите Евросоюза, который пройдёт в Брюсселе 23-24 июня, Украине и Молдавии будет дан статус кандидатов.
Послы 27 государств-членов Европейского Союза провели общую встречу 20 июня и единогласно одобрили кандидатуру Украины, сообщает американское издание Bloomberg. Этот статус очень важен для Киева, который "много вложил в собственное политическое будущее и более тесные отношения с Европой", уточняют авторы материала со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Что касается Грузии, её кандидатура также будет поддержана, но только если Тбилиси согласится выполнить нескольких дополнительных условий.
Чтобы стать полноценным членом Евросоюза, Украине ещё предстоит решить проблемы, "связанные с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией". Кроме того, законодательство страны нужно будет привести к стандартам Европы. Это касается борьбы с отмыванием денег, нового закона о СМИ, реформы о правах национальных меньшинств и полноценного антиолигархического законодательства.
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