Медведев предположил распад ЕС "до того, как в него вступит Украина"

ЕС может постигнуть та же участь, что и Советский Союз. Причем у него есть шанс исчезнуть с карты мира прежде, чем Украина станет членом "европейский семьи".

Такое предположение высказал экс-президент России Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ сравнил "обещания”, данные Брюсселем Украине, с планами советских лидеров построить коммунизм:

"…ведь пообещали. Точно, пообещали… но с условиями… как с построением коммунизма. Дата ведь не названа. Зато приведено много абстрактных условий, объективная верификация невозможна. …это как с судьбой СССР. Возможно, у нас был бы коммунизм, если бы Советский Союз был сохранен. Но, к сожалению, он умер. Понимаете, к чему я клоню?” — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам российского политика, ЕС вполне может повторить судьбу СССР, и тогда все обещания, данные украинцам, все их жертвы, принесённые на алтарь вступления в ЕС, будут напрасны.

Напомним, в минувшую пятницу Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, что является первым шагом на долгом пути к членству в блоке, несмотря на то, что среди государств ЕС единодушия относительно шансов Украины на быстрое вступление в блок как не было, так и нет.