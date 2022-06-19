Польша выражает сожаление из-за переноса песенного конкурса "Евровидение — 2023" с Украины, следует из заявления министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения.
Отмечается, что они "выражают сожаление по поводу того, что Европейский вещательный союз безапелляционным образом лишил украинского вещателя UA: PBC права проведения конкурса "Евровидение" в 2023 году".
В настоящее время ведутся переговофры об организации мероприятия с британской BBC.
Напомним, руководитель Минкульта Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение Европейского вещательного союза устроить конкурс "Евровидение" в другой стране. Как подчеркнул министр, представители Киева не согласны с организацией.
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