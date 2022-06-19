Борис Корчевников о будущем Незалежной: "Украины не будет больше"

По мнению телеведущего Бориса Корчевникова, судьба Украины предрешена.

Актёр считает, что Украины больше не будет, сравнив её с "озверевшим драконом, бьющимся в агонии".

"Глядя на то, как озверевший дракон бьется в агонии, засыпая бомбами мирных жителей Донецка, понимаю еще острее, что Украины не будет больше — даже не по человеческим законам — дипломатия, политика, международное право, даже право сильного — таят рядом с законами духовными", — сказал Корчевников.

Также телеведущий уведомил о визите в Донбасс своего коллеги Андрея Афанасьева, который сопровождает гуманитарную помощь для жителей региона, собранную гражданами РФ. Корчевников уточнил, что в составе гумпомощи есть бронежилеты, техника и "большая партия стягов с Ликом Христа". Он выразил надежду, что этот груз поможет воевать жителям Донбасса и сохранит много жизней.