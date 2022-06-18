В ДНР подтвердили обмен неонацистки "Тайры" на "очень серьёзных ребят"

Украинскую неонацистку Юлию Паевскую (позывной "Тайра"), захваченную в плен в Мариуполе, обменяли на "очень серьёзных" ребят. Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Тайру" обменяли. Обменяли на очень серьёзных наших ребят", — заявил он.

При этом Безсонов заверил, что боевиков нацбатальона "Азов"* обменивать не будут.

Паевская числилась в составе "Азова"* и весной была взята в плен в Мариуполе. При этом сообщалось, что она пыталась покинуть территорию блокированного завода "Азовсталь" под видом матери двоих детей. Позднее выяснилось, что "Тайра" убила их родителей и использовала детей в качестве прикрытия.

Накануне о состоявшемся обмене Паевской рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.