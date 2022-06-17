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Кулеба: Россия превосходит Украину в артиллерии в 15 раз

Мир

Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз, пожаловался западной аудитории украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, поэтому нескольких ракетных систем американского производства будет недостаточно, чтобы Киев одержал верх.

Также дипломат пожаловался, что помощь Украине должны были оказать "намного раньше" и её все ещё "слишком мало". По словам Кулебы, Киеву срочно нужно тяжёлое вооружение из "различных источников".

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что любые соглашения о вывозе зерна из Украины должны предполагать передачу оружия для защиты Одессы. По его словам, переговоры о разблокировании портов Украины ведёт прежде всего через ООН.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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