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Меркель назвала свою отставку одной из причин конфликта на Украине

Мир

Отставка Ангелы Меркель с поста канцлера Германии могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила сама Меркель в интервью RND.

По словам экс-главы правительства ФРГ, её уход с высокой должности стал триггером в глобальной политике, подобно резким изменениям в Афганистане или Франции.

"Мой уход мог внести вклад, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения", — сказала Меркель.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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