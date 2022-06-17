Отставка Ангелы Меркель с поста канцлера Германии могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила сама Меркель в интервью RND.
По словам экс-главы правительства ФРГ, её уход с высокой должности стал триггером в глобальной политике, подобно резким изменениям в Афганистане или Франции.
"Мой уход мог внести вклад, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения", — сказала Меркель.
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