The American Conservative: СМИ Запада начали писать о неизбежном поражении Киева

Американский журналист Дуглас Макгрегор считает, что западные средства массовой информации после нескольких месяцев фейковых новостей и замалчивания о ходе российской спецоперации на Украине начали, наконец, готовить общественность США и Европы к военному поражению Киева.

Теперь промахи и неприятные для Киева факты становится всё труднее скрывать, поэтому западной прессе приходится писать о том, в каком бедственном положении оказалась сейчас украинская армия, отметил обозреватель издания The American Conservative.

Макгрегор обратил внимание читателей, что несмотря на ни с чем не сравнимую финансовую поддержку Вашингтона Украине, которая составила 60 миллиардов долларов, киевский режим терпит поражение, но теперь из-за этого страдают и недополучившие причитающиеся им средства простые американцы.

"Украина вполне может тихо уйти под воду, словно "Титаник", не вызвав особого беспокойства у американского электората", — написал Макгрегор.

Автор напомнил, что история помнит, насколько рядовые граждане США далеки от внешнеполитических проблем. По мнению обозревателя, они вряд ли сильно расстроятся, если Украина в итоге проиграет.

Зато американцы едва ли смогут простить своему руководству необъяснимую расточительность в отношении Киева, которая сильно бьёт по их карманам и заставляет увеличивать ежемесячные расходы на несколько сотен долларов. Макгрегор уверен, что президента США Джо Байдена, который довёл страну до этого, потом ещё не менее полувека будут вспоминать недобрым словом.