Оппозиция в Молдавии выводит людей на улицы

Чаша терпения молдаван почти переполнена. Об этом свидетельствует акция протеста, организованная у здания парламента страны членами оппозиционной партии социалистов.

По данным местных СМИ, на митинг пришли около ста человек. Главное требование — отставка парламента и правительства Майи Санду. Люди пришли с плакатами "Режим Санду — это режим высоких цен, бедности и разрушения", "Цены — под контроль государства".

По словам Виктора Полякова, лидера молодёжного крыла ПСРМ, цель акции — заявить о несогласии народа с проводимой властями политикой:

"Наше немощное правительство сделало жизнь в Молдавии невыносимой. Цены выросли абсолютно на все: на продукты, коммуналку, горючее и коммунальные услуги. Мы здесь, чтобы сказать: прекратите социальный геноцид", — сказал Поляков с импровизированной трибуны.

Эта акция не была первой и уж тем более неожиданной: антиправительственные выступления в Молдавии начались ещё в мае. Повестка их всегда одна — недовольство действующей властью.

Решить проблему парламентскими методами, например, объявив вотум недоверия кабмину Натальи Гаврилицы, оппозиция возможности не имеет, поскольку большинство парламентариев — из проевропейской Партии действия и солидарности.

Пока все акции проходят в спокойной обстановке, полиция наблюдает со стороны, не вмешиваясь в происходящее. Однако, по словам протестующих, это ровным счётом не означает, что в стране наступила демократия, поскольку "власть борется с инакомыслием уголовными делами", самое громкое из которых — арест экс-президента Игоря Додона.