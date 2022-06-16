Политолог Армен Гаспарян объяснил, для чего Киеву вдруг понадобилось начать раскрывать огромные потери, которые несёт украинская армия.
По словам эксперта, общественность уже не верит громким заявлениям киевской администрации о скорых победах украинских военных, и власти понимают, что с этим нужно что-то делать.
"Бесконечно завывать челюстями советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, что "завтра или даже сегодня вечером мы войдем в Херсон", невозможно. Аудитория перестает этому верить", — пояснил Гаспарян.
Политолог добавил, что украинские пользователи в последнее время видят всё больше роликов в интернете, которые показывают бедственное положение украинских военных, многие из которых жалуются, что "их посылают на убой".
А Киеву нечего противопоставить в ответ, у него нет ни малейших стратегических или хотя бы тактических успехов в ходе спецоперации, отметил эксперт. Поэтому украинское руководство решило сменить тактику и начать давить на жалость.
"Надо сказать: "ну видите, как нам всем тяжело, потерпите, видите, какие колоссальные потери несет украинское государство"! И на фоне этих смертей тебе уже будет не особенно комфортно орать, что Зеленский — кретин, возомнивший себя Наполеоном", — добавил Гаспарян в ходе стрима RT.
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