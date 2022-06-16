Гаспарян: Киев начал говорить об огромных потерях ВСУ, чтобы вызвать жалость

Политолог Армен Гаспарян объяснил, для чего Киеву вдруг понадобилось начать раскрывать огромные потери, которые несёт украинская армия.

По словам эксперта, общественность уже не верит громким заявлениям киевской администрации о скорых победах украинских военных, и власти понимают, что с этим нужно что-то делать.

"Бесконечно завывать челюстями советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, что "завтра или даже сегодня вечером мы войдем в Херсон", невозможно. Аудитория перестает этому верить", — пояснил Гаспарян.

Политолог добавил, что украинские пользователи в последнее время видят всё больше роликов в интернете, которые показывают бедственное положение украинских военных, многие из которых жалуются, что "их посылают на убой".

А Киеву нечего противопоставить в ответ, у него нет ни малейших стратегических или хотя бы тактических успехов в ходе спецоперации, отметил эксперт. Поэтому украинское руководство решило сменить тактику и начать давить на жалость.

"Надо сказать: "ну видите, как нам всем тяжело, потерпите, видите, какие колоссальные потери несет украинское государство"! И на фоне этих смертей тебе уже будет не особенно комфортно орать, что Зеленский — кретин, возомнивший себя Наполеоном", — добавил Гаспарян в ходе стрима RT.