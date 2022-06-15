Единый фронт США и Европы против России разваливается из-за газа

Единый фронт Соединенных Штатов и Европы против Москвы разваливается из-за топливного кризиса и дорогого газа, пишет в газете The Wall Street Journal журналист Джинджу Ли.

По его словам, 14 июня произошли два события, которые нанесли удар по мировому энергетическому рынку. Так, американская компания Freeport LNG заявила, что её завод по производству сжиженного природного газа в Техасе (США), закрывшийся после взрыва и пожара 8 июня. Работа возобновится лишь в конце 2022 года.

Остановка производства на 18% сократит объемы экспорта СПГ из США, а значит, Европа получит меньше топлива. Проблема осложняется остановкой российской компанией "Газпром" части турбин на газопроводе "Северный поток", в результате чего объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых значениях в 167. Причиной этому стала задержка в работе немецкой компании Siemens, которая не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Данные события спровоцировали резкий скачок цен на газ в Евросоюзе до 1300 долларов за тысячу кубов.

По данным издания, промышленники США могут пролоббировать сокращение поставок в ЕС для поддержания приемлемых цен у себя дома. Если это случится, что между Вашингтоном и Брюсселем возникнет раскол.

Снижение поставок российского газа в Германию на 40% — хороший повод потренироваться для введения эмбарго, но Берлин срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "Северного потока-1".К 13 июня российские поставки в Европу упали уже на треть.