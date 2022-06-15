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Депутат ГД Валеев: "подачки Запада" не приведут Украину к успеху на фронте

Мир

Вооружение на сумму 650 миллионов долларов планируют передать Украине Соединённые Штаты в качестве военной помощи. Впервые Киеву будут поставлены пусковые установки "Гарпун".

Депутат ГД Валеев: "подачки Запада" не приведут Украину к успеху на фронте

"Пакет также включает в себя 320 миллионов долларов на защищённые радиостанции, 55 миллионов на тепловизионную оптику ночного видения и 160 миллионов долларов на обучение", — пишет Bloomberg.

Однако все усилия Запада тщетны, считает депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Своим мнением он поделился в интервью с Pravda.Ru.

Депутат обращает внимание на тот факт, что поставки вооружения для украинской армии осуществляются уже несколько месяцев, но к желаемым результатам это не приводит.

"Вообще-то ВС Украины уже последние 7 месяцев, наверное, на подачках вооружения с Запада оказывают сопротивление. Безусловно, какое-то влияние на продолжение это окажет, спору нет. Но то, что к успеху не приведёт, тоже понятно. Это же уже не первый такой транш. Не только США, но и все страны Европы помогают и вооружением, и финансами. Но это не приводит к тому результату, к которому они стремятся, и не приведет", — сообщил Валеев корреспонденту издания Pravda. Ru.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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