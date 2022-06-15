Полякам отменяют компенсации за поддержку беженцев с Украины

С 1 июля польские власти прекращают выплаты компенсаций тем гражданам, которые оказывают поддержку беженцам с Украины. Большая часть поляков считают это решение правильным.

Как пишет Rzeczpospolita, господдержка полякам, предоставившим украинским беженцам жильё и питание, равна 40 злотых в день на каждого украинца. Прекращая оказывать финансовую поддержку украинцам, руководство Польши хочет стимулировать их проявлять большую самостоятельность на новом месте, и учиться заботиться о себе самим.

Подавляющее большинство поляков считает, что прекращая выплаты, правительство поступает "определённо хорошо" или "довольно хорошо" — таких граждан, согласно недавнему опросу, целых 63,4%. Процент несогласных с таким решением составил всего 11,6.

Активнее всех поддерживают отмену компенсаций граждане с низким уровнем дохода.

"Выплаты вызывают чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает", — так объяснил итоги опроса профессор Збигнев Нецкий.

Ранее президент Польши уже жаловался, что его стране сложно помогать всем беженцам с Украины, а Евросоюз не оказывает в этом деле никакой помощи.