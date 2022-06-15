Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спикер Рады Стефанчук пригласил инвесторов из ЕС осваивать Украину
"Газпром" сократил поставки газа в Италию на 15%
Союзные войска РФ и НМ наступают на Артёмовск, идут артиллерийские бои
Стрелков: контрнаступление ВС РФ в Харьковской области идёт медленно и тяжело
Литва ждёт "нападения России" через пять лет — Малдейкис
В Балашихе крыса пробралась в унитаз и укусила ребёнка
Эксперт Исаев: достичь мирного компромисса между РФ и Украиной будет непросто
CNN: конфликт на Украине подошёл к критической точке
Подполковник США Дэвис: поражение Киева в ходе спецоперации неизбежно

Полякам отменяют компенсации за поддержку беженцев с Украины

Мир

С 1 июля польские власти прекращают выплаты компенсаций тем гражданам, которые оказывают поддержку беженцам с Украины. Большая часть поляков считают это решение правильным.

Полякам отменяют компенсации за поддержку беженцев с Украины

Как пишет Rzeczpospolita, господдержка полякам, предоставившим украинским беженцам жильё и питание, равна 40 злотых в день на каждого украинца. Прекращая оказывать финансовую поддержку украинцам, руководство Польши хочет стимулировать их проявлять большую самостоятельность на новом месте, и учиться заботиться о себе самим.

Подавляющее большинство поляков считает, что прекращая выплаты, правительство поступает "определённо хорошо" или "довольно хорошо" — таких граждан, согласно недавнему опросу, целых 63,4%. Процент несогласных с таким решением составил всего 11,6.

Активнее всех поддерживают отмену компенсаций граждане с низким уровнем дохода.

"Выплаты вызывают чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает", — так объяснил итоги опроса профессор Збигнев Нецкий.

Ранее президент Польши уже жаловался, что его стране сложно помогать всем беженцам с Украины, а Евросоюз не оказывает в этом деле никакой помощи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Людмила Черткова Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1" Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Последние материалы
Политолог: США нужно членство Финляндии и Швеции в НАТО для сдерживания России
Читатели Guancha высмеяли Джо Байдена и заявили о скорой гибели США
Гастроли Театра сатиры пройдут в Курской и Белгородской области
Басурин: силы ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка скоро будут блокированы
Сиротам из Мариуполя организовали обзорную экскурсию по Москве
Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1"
Андрей Ваджра: Украина объединится с Россией после окончания СВО
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Полякам отменяют компенсации за поддержку беженцев с Украины
В Китае заявили о сигнале внеземной цивилизации, но спешно удалили информацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников