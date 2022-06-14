Признание Россией правительства движения "Талибан"* в Афганистане во многом зависит от появления в стране "этнополитически инклюзивной власти". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Перспективы такие однозначно существуют. Первый шаг в этом направлении — этнополитически инклюзивная власть", — сказал он в эфире Первого канала.
Кабулов пояснил, что под инклюзивной властью понимается появление во властных органах Афганистана представителей нацменьшинств, например, узбеков или хазарейцев. Эти условия неоднократно были озвучены Москвой, подчеркнул спецпредставитель президента.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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