Спецпредставитель президента РФ Кабулов допустил признание правительства талибов

Признание Россией правительства движения "Талибан"* в Афганистане во многом зависит от появления в стране "этнополитически инклюзивной власти". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Перспективы такие однозначно существуют. Первый шаг в этом направлении — этнополитически инклюзивная власть", — сказал он в эфире Первого канала.

Кабулов пояснил, что под инклюзивной властью понимается появление во властных органах Афганистана представителей нацменьшинств, например, узбеков или хазарейцев. Эти условия неоднократно были озвучены Москвой, подчеркнул спецпредставитель президента.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.