Официальный представитель Талибан* провозгласил свободу СМИ в Афганистане

Официальный представитель Талибан* Забиулла Муджахид заявил, что в Афганистане журналисты имеют право свободно работать и вещать в рамках закона. Об этом он сказал во Всемирный день свободы печати.

Муджахид также добавил, что СМИ могут рассчитывать на финансовую помощь.

Кроме того, он подчеркнул, что на текущий момент в афганских тюрьмах нет ни одного журналиста.

Ранее в Афганистане запретили школьницам из среднего звена и старших классов ходить в учебные заведения. Причиной такого решения властей послужила форма.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ