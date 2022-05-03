Официальный представитель Талибан* Забиулла Муджахид заявил, что в Афганистане журналисты имеют право свободно работать и вещать в рамках закона. Об этом он сказал во Всемирный день свободы печати.
Муджахид также добавил, что СМИ могут рассчитывать на финансовую помощь.
Кроме того, он подчеркнул, что на текущий момент в афганских тюрьмах нет ни одного журналиста.
Ранее в Афганистане запретили школьницам из среднего звена и старших классов ходить в учебные заведения. Причиной такого решения властей послужила форма.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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