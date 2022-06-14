МИД Франции: для членства в ЕС на Украине должны закончиться боевые действия

Официальный представитель МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Украина сможет стать частью Европейского союза, если на территории страны закончится вооружённый конфликт. После этого члены объединения способны обсуждать вступление Киева в ЕС, подчеркнул министр.

"Сначала нужно прекратить боевые действия, восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему клубу", — сказал политик, передаёт France Inter.

Ранее Бон предупреждал, что Киев станет членом ЕС только через 15-20 лет.