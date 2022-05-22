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Автор Светлана Нерадовская

МИД Франции: вступление Украины в ЕС займёт не менее 15-20 лет

Мир

Получение членства Украины в Евросоюзе — очень длительный процесс, для него потребуется никак не менее 15, а то и 20 лет. Об этом уведомил представитель французского МИД по делам Европы Клеман Бон.

"Нужно быть честными… Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", — отметил Бон 22 мая в эфире радиостанции Radio J.

До этого лидер Франции Эммануэль Макрон уже предупреждал о том, что получение Украиной членства в Евросоюзе будет длительным, и растянется на многие годы, а то и десятилетия. В качестве более быстрой альтернативы Макрон предложил основать новую европейскую политическую организацию, членом которой могла бы стать Украина.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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