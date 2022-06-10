Норвегия после 20 лет ожидания отказалась от итальянских вертолётов

Власти Норвегии разорвали контракт с Италией на поставку многоцелевых вертолётов NH90, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам. Договор был заключён более 20 лет назад.

"Правительство Норвегии приняло решение разорвать контракт и отказаться от использования NH90, заказанных более 20 лет назад", — сказал министр на пресс-конференции в Осло.

Контракт стоимостью 550 млн долларов был заключён в 2001 году. По нему Рим должен был уже в 2005 году поставить для норвежской армии первый из 14 вертолётов. Однако это случилось лишь в 2011 году, а в воздух машину удалось поднять ещё спустя шесть лет.