Норвегия бросила вызов ЕАЭС. Где слабое звено?

Через страны ЕАЭС в Россию идут санкционные товары из недружественных стран, просьбы к партнерам не допускать их на российский рынок тщетны. Норвегия, вероятно, зная это, решила проверить союз на прочность.

Россельхознадзор в среду попросил ветеринарные службы стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не допускать в Россию рыбную продукцию, произведенную из норвежского рыбного сырья. Об этом говорится в сообщении ведомства. Просьба вызвана отказом компетентного органа Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры специалистами ЕАЭС, сообщает ТАСС.

Особенные претензии есть к Белоруссии, Россельхознадзор уже дважды обращался к белорусским коллегам с аналогичной просьбой, уточняя, что в ее продукции, изготовленной из норвежской рыбы, неоднократно обнаруживались остатки запрещенных и вредных веществ. Однако, как пример, 20 декабря более 2,4 тонн охлажденной норвежской форели, нелегально ввезенной в Россию, были остановлены в Брянской области. Рыба, как сообщает агентство REGNUM, попала в страну через Белоруссию и, по заявлению водителя, вся предназначалась для его родственников.

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Россия имеют общие правила ввоза продукции на территорию ЕАЭС, если безопасность потребителя под угрозой, что устанавливает инспекция, то "мы можем запретить любому иностранному государству поставлять свою продукцию на нашу территорию".

Россельхознадзор, продолжил эксперт, как контролирующий орган одной из стран ЕАЭС, выразил желание, согласовав его с другими странами, поехать в Норвегию, чтобы посмотреть, обеспечиваются ли там требования по безопасности или нет. Но ветеринарная служба Норвегии сказала, что мы вас не примем по нашим организационным вопросам.

"Это нарушение международных соглашений в рамках ВТО. Это прямое нарушение, оно считается грубым. В связи с этим Россельхознадзор и обратился к ветеринарам других стран, в связи с таким поведением Норвегии — ограничить поставки этого сырья. Норвегия не первый раз это делает, но если норвежцы вдруг подадут иск, допустим, в ВТО, что нам отказывают в свободной торговле и так далее, то ВТО его даже не примет", — сказал эксперт. 8 Фото Вот так улов! Байки рыбаков

Он добавил, что Россия сейчас уведомит Международное эпизоотическое бюро, которое курирует международное соглашение о борьбе с болезнями животных, о поведении Норвегии.

"И туда 100% сейчас уйдет уведомление, что такая-то страна отказалась. Норвегию не красит это в любом случае", - отметил Сергей Гудков.

Что касается Белоруссии, то, по мнению эксперта, "если сейчас Минск скажет, что ничего страшного, подумаешь, у норвежцев продукция хорошая, то это развалит всю нашу внутреннюю систему ( ЕАЭС), и встанет вопрос о компетентности ее руководителей".

Отметим, что с 2014 года Россия ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии — стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались в том числе морепродукты.

Эксперты отмечают, что есть как минимум три способа завоза санкционных продуктов — под прикрытием, путем транзита через территорию России в другие страны и легально через рынки стран ЕАЭС.

С января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тысяч тонн запрещенной продукции, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). В этом году перехват увеличился, так как к этой работе подключили вертолеты и дроны, которые отслеживают движение большегрузов, следующих по объездным дорогам, минуя таможенные пункты. Также мобильные группы ФТС получили полномочия самостоятельно останавливать и досматривать грузовые фуры без ГИБДД, рассказали в ведомстве.

Чтобы решить проблему транзита, Россия предлагает с 1 января реализовать мониторинг транзитных грузовых перевозок с использованием электронных навигационных пломб, что позволит транспортным операторам перевозить через территорию России товары санкционной группы. Система нацелена на создание единого "зеленого" коридора от Китая до Европы, который позволит транспортным операторам ускорить перевозку грузов.

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