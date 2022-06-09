Lufthansa отменила около 900 рейсов по Европе из-за нехватки персонала

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы из-за нехватки персонала. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, отменены все рейсы, намеченные ранее на пятницы, субботы и воскресенья июля. В самой компании указали, что нехватка персонала наблюдается во всей авиационной отрасли Европы.

"Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", — отметили в Lufthansa.

По данным агентства, дефицит персонала возник ещё во время пандемии коронавируса, когда аэропорты и авиакомпании сократили рабочие места.