Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 рейсов внутри Германии и Европы из-за нехватки персонала. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, отменены все рейсы, намеченные ранее на пятницы, субботы и воскресенья июля. В самой компании указали, что нехватка персонала наблюдается во всей авиационной отрасли Европы.
"Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", — отметили в Lufthansa.
По данным агентства, дефицит персонала возник ещё во время пандемии коронавируса, когда аэропорты и авиакомпании сократили рабочие места.
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