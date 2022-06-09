Жители города Алёшки избавились от украинского символа "тризуба"

Жители города Алёшки Херсонской области обратились к властям с просьбой демонтировать элемент государственного герба Украины "тризуб", который был установлен на месте памятника Ленину.

"К властям города обратились местные активисты с просьбой демонтировать этот знак, установленный четыре года назад вместо памятника Ленину," — рассказал глава Алешковской городской администрации Георгий Журавко.

Отмечается, что демонтаж "тризуба" местные власти произвели вместе с жителями города.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство граждан Херсонской области поддерживает идею войти в состав Российской Федерации.