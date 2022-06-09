Жители города Алёшки Херсонской области обратились к властям с просьбой демонтировать элемент государственного герба Украины "тризуб", который был установлен на месте памятника Ленину.
"К властям города обратились местные активисты с просьбой демонтировать этот знак, установленный четыре года назад вместо памятника Ленину," — рассказал глава Алешковской городской администрации Георгий Журавко.
Отмечается, что демонтаж "тризуба" местные власти произвели вместе с жителями города.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство граждан Херсонской области поддерживает идею войти в состав Российской Федерации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.