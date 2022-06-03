США: подавляющее большинство жителей Херсонской области хотят в РФ

Подавляющее большинство граждан Херсонской области поддерживает идею войти в состав Российской Федерации.

Потому что видят перемены к лучшему, сообщил американский журналист Патрик Ланкастер.

В СВО Армия России взяла под свой контроль Херсонскую область и приазовье Запорожской области. Там уже функционируют военно-гражданские администрации, началось вещание российского ТВ и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с полуостровом Крым, цитирует РИА Новости независимого журналиста.

Освобождённые области уже сказали о желании стать субъектами Российской Федерации, отметил Ланкастер.

По его словам, настроение местных жителей и их отношение к РФ "несколько отличается от Донецка и Луганска, где практически всё население поддерживает Москву".

"Не абсолютно все хотят быть частью РФ. Но подавляющее большинство определённо хочет именно этого. Хочу внести ясность: я сегодня убедился, что Херсон точно больше никогда не будет частью Украины", — заявил американец.

Здесь видно, как новая администрация делает всё для улучшения жизни граждан: созданы все условия, чтобы любой мог быстро подать документы на гражданство РФ, ведётся работа по решению соцвопросов, восстанавливается мобильная связь и т. д., подытожил Ланкастер.