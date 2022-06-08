В украинском Закарпатье глава местной администрации Виктор Микита заявил, что поставляемое из Европейского Союза топливо не пойдет в другие регионы, пока не будут удовлетворены потребности именно Закарпатской области.
Об этом сообщили СМИ Украины.
"Местные топливные компании Закарпатья отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность нашей области. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения", — сказал глава Закарпатской администрации.
В соцсетях украинцы уже отметили, что данное заявление отлично оттеняет тот факт, что в регионе проживает очень большое количество этнических венгров, а на многих административных зданиях висит по два флага: украинский и венгерский.
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