В Польше назвали нефтяное эмбарго Европейского Союза против России "дырявым".
Главный редактор польского издания BiznesAlert Войцех Якубик возмущён тем, что ограничения влияют на Российскую Федерацию "не так сильно, как хотелось бы".
"Эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод "Дружба", — пишет РИА Новости со ссылкой на польского главреда.
Якубик переживает, что Польша пошла на уступки в отношении венгров, "которые заработают на том, что продолжат импортировать нефть РФ".
СМИ отмечают, что пока лидеры Евросоюза пытаются договориться об эмбарго на российские энергоносители, еврокомпании почти в два раза нарастили перевозки нефти из России.
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