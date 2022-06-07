Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики обнаружило в городе Камышеваха на базе "Правого сектора"* документы и оборудование, принадлежавшие миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Отмечается, что телефон ОБСЕ принадлежит представителю военных разведывательных органов. Документы, средства связи, полиграфическая продукция и технические средства мониторинга Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе были найдены в помещении дома, где размещалась огневая точка боевиков.
Найденный телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову. Он также является действующим представителем военных разведывательных органов одной из стран Евросоюза, который осуществлял деятельность в ущерб безопасности ЛНР.
Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что СБУ покрывала клон ОБСЕ в Киеве с 2016 года. Украинская копия ОБСЕ была зарегистрирована под названием "Общественная организация Международная дипломатическая миссия Организация Безопасности Общества Европы (Організація Безпеки Спільноти Європи)".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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