В городе Камышеваха на базе "Правого сектора"* нашли оборудование ОБСЕ

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики обнаружило в городе Камышеваха на базе "Правого сектора"* документы и оборудование, принадлежавшие миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отмечается, что телефон ОБСЕ принадлежит представителю военных разведывательных органов. Документы, средства связи, полиграфическая продукция и технические средства мониторинга Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе были найдены в помещении дома, где размещалась огневая точка боевиков.

Найденный телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову. Он также является действующим представителем военных разведывательных органов одной из стран Евросоюза, который осуществлял деятельность в ущерб безопасности ЛНР.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что СБУ покрывала клон ОБСЕ в Киеве с 2016 года. Украинская копия ОБСЕ была зарегистрирована под названием "Общественная организация Международная дипломатическая миссия Организация Безопасности Общества Европы (Організація Безпеки Спільноти Європи)".

* Запрещенная в России экстремистская организация