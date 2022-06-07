Рогов: ЕС нечего предложить регионам Украины — "Кто такой Боррель?"

Заявления Евросоюза о незаконности российских паспортов на освобождённых территориях Украины ничего не значат для мирных жителей, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ЕС просто нечего предложить регионам.

По словам Рогова, Евросоюз не хочет видеть реальную ситуацию, а лишь подливает масло в огонь конфликта. В том числе и тем, что пытается игнорировать волю людей. Речь идёт о заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, что Брюссель не признает российские паспорта на освобождённых территориях Украины.

"Кто такой Боррель? Если выйти на улицы Запорожской области и спросить, его заявления для жителей ничего не значат. Мы хотим жить в мире и спокойствии, с гарантиями безопасности, на достойном уровне. Во-первых, у ЕС совсем другие цели, во-вторых, надо понимать, что ничего из этого Евросоюз даже не может предложить жителям постукраинского пространства", — заявил Рогов.

По его словам, ЕС пытается "тушить пожар бензином", поставляя оружие Киеву и продлевая конфликт.