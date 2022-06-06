Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что одной поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию вопрос зерна не решить.
Сергей Лавров ранее анонсировал свою поездку в Турцию на переговоры по украинскому зерну. Он подчеркнул, что надеется решить вопрос по разминированию украинских портов и снятия препятствий для экспорта украинского зерна.
Нед Прайс заявил, что они будут следить за предстоящей поездкой Лаврова в Турцию. Однако он не думает, что вопрос будет решён.
"Но одна эта встреча вопрос экспорта зерна с Украины не решит", — заявил Прайс.
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