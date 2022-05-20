Госдеп США: ещё не время для диалога Вашингтона и Москвы

По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, ещё не настало то время, когда Вашингтон и Москва могут начать разговаривать друг с другом.

Как отметил Прайс, в США пока не видят, что Россия "готова к конструктивному разговору".

"По нашим оценкам, сейчас не время для созвона на высоком уровне с участием госсекретаря Блинкена или других старших представителей Госдепартамента, потому что мы не видим признаков готовности России участвовать в конструктивном диалоге, чтобы положить конец насилию и урегулировать конфликт на Украине", — сказал Прайс на брифинге 20 мая.

Как ранее отметила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Россия в лице ОБСЕ ликвидировала последнюю связь, которая у неё оставалась с ЕС и НАТО. Бербок подчеркнула, что Москва "в одностороннем порядке разорвала основополагающий акт Россия-НАТО", показав тем самым, что он для неё ничего не значит.

До этого Россия вынесла на обсуждение в США, НАТО и ЕС свои предложения по гарантиям европейской безопасности, требуя отказаться от расширения Альянса на восток и присоединения к нему Украины. Однако Запад на российские проекты по безопасности ответил отказом.