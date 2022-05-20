EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Госдеп США: ещё не время для диалога Вашингтона и Москвы

Мир

По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, ещё не настало то время, когда Вашингтон и Москва могут начать разговаривать друг с другом.

Госдеп США: ещё не время для диалога Вашингтона и Москвы

Как отметил Прайс, в США пока не видят, что Россия "готова к конструктивному разговору".

"По нашим оценкам, сейчас не время для созвона на высоком уровне с участием госсекретаря Блинкена или других старших представителей Госдепартамента, потому что мы не видим признаков готовности России участвовать в конструктивном диалоге, чтобы положить конец насилию и урегулировать конфликт на Украине", — сказал Прайс на брифинге 20 мая.

Как ранее отметила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Россия в лице ОБСЕ ликвидировала последнюю связь, которая у неё оставалась с ЕС и НАТО. Бербок подчеркнула, что Москва "в одностороннем порядке разорвала основополагающий акт Россия-НАТО", показав тем самым, что он для неё ничего не значит.

До этого Россия вынесла на обсуждение в США, НАТО и ЕС свои предложения по гарантиям европейской безопасности, требуя отказаться от расширения Альянса на восток и присоединения к нему Украины. Однако Запад на российские проекты по безопасности ответил отказом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия госдеп сша переговоры
Sberbank
Новости
Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Израиле
Зеленский: Очень много лётчиков погибло при попытках прорваться к "Азовстали"
«СП»: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО превращает их в мишень РФ
Режим санитарной тревоги ввели в Дубае из-за оспы обезьян
Госдеп США: ещё не время для диалога Вашингтона и Москвы
Шойгу рассказал Путину о полном освобождении Мариуполя
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Минобороны РФ: 2439 боевиков "Азова"* и ВСУ сдались в плен на "Азовстали"
Командира "Азова"* из-за опасения расправы над ним вывезен в бронеавтомобиле
Минобороны РФ: националисты в Гуляйполе отнимают у жителей деньги и машины
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Последние материалы
Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Израиле
Зеленский: Очень много лётчиков погибло при попытках прорваться к "Азовстали"
«СП»: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО превращает их в мишень РФ
Режим санитарной тревоги ввели в Дубае из-за оспы обезьян
Госдеп США: ещё не время для диалога Вашингтона и Москвы
Шойгу рассказал Путину о полном освобождении Мариуполя
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Минобороны РФ: 2439 боевиков "Азова"* и ВСУ сдались в плен на "Азовстали"
Командира "Азова"* из-за опасения расправы над ним вывезен в бронеавтомобиле
Минобороны РФ: националисты в Гуляйполе отнимают у жителей деньги и машины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников