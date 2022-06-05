Берлускони: некоторые лидеры ЕС помешали "перетянуть" РФ на сторону Запада

Некоторые лидеры ЕС помешали сделать Россию частью Запада. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

В статье для Giornale политик отметил, что неоднократно предлагал "перетянуть" РФ на западную сторону. Комментируя кризис на Украине, он подчеркнул: обстановка в Европе была бы совершенно иной, если бы удалось реализовать его план по России.

"В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть РФ в западный лагерь", — написал экс-премьер Италии.

Ранее Берлускони сообщил, что мир на Украине наступит лишь в том случае, если Европейский союз сможет убедить Киев принять требования Москвы, выдвинутые в ходе переговоров. По его мнению, Италия в нынешней ситуации является соучастницей конфликта, так как она продолжает отправлять оружие для ВСУ.