Некоторые лидеры ЕС помешали сделать Россию частью Запада. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
В статье для Giornale политик отметил, что неоднократно предлагал "перетянуть" РФ на западную сторону. Комментируя кризис на Украине, он подчеркнул: обстановка в Европе была бы совершенно иной, если бы удалось реализовать его план по России.
"В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть РФ в западный лагерь", — написал экс-премьер Италии.
Ранее Берлускони сообщил, что мир на Украине наступит лишь в том случае, если Европейский союз сможет убедить Киев принять требования Москвы, выдвинутые в ходе переговоров. По его мнению, Италия в нынешней ситуации является соучастницей конфликта, так как она продолжает отправлять оружие для ВСУ.
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