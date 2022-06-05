Луттвак: ЕС не сможет добиться победы Киева "даже не будь у РФ ядерного оружия"

Ядерное оружие — не единственное, что делает Россию непобедимой, заявил немецкий эксперт стратег Эдвард Луттвак. По его словам, чтобы конфликт на Украине закончился, на это должна "согласиться" Москва.

Как подчеркнул стратег, несмотря на попытки Запада и ЕС вооружить Украину, то, что Киев выйдет из конфликта победителем, вероятность крайне мала.

"Странное в России то, что даже если бы у неё не было ядерного оружия, было бы невозможно добиться победы Украины, в том смысле, что русские были бы вынуждены полностью уйти даже из Крыма", — пояснил Луттвак WELTT. — Даже в состоянии силы или слабости она (Россия. — Прим. ред.) присутствует на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке, в Арктике, а также в Чёрном море, делает это совершенно нереальным".

Как подчеркнул стратег, когда завершится конфликт на Украине, решает Москва.

"Русские должны принять настоящие референдумы в Донецке и Луганске, не те, которые они организуют и проводят сами, а с тысячами инспекторов. По правилам 1919 года", — резюмировал стратег.