Военный стратег Рейснер: роковой просчёт Запада — задержка поставок оружия Киеву

Западу необходимо было реагировать на просьбы Украины о поставках вооружения с самого первого дня начала спецоперации, заявил военный стратег министерства обороны Австрии, полковник Маркус Рейснер.

По его словам, роковой ошибкой стали "раздумья" и задержка отправок тяжёлого вооружения и боеприпасов Киеву.

"Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место", — пояснил военный стратег в беседе с WELT. — Москва уже добилась значительных успехов на территории — 25 процентов территории Украины".

По мнению военного стратега, если бы страны Евросоюза сразу "включились" в ситуацию, Украина смогла бы отстоять большую часть из потерь.