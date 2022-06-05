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Автор Екатерина Широкова

Военный стратег Рейснер: роковой просчёт Запада — задержка поставок оружия Киеву

Мир

Западу необходимо было реагировать на просьбы Украины о поставках вооружения с самого первого дня начала спецоперации, заявил военный стратег министерства обороны Австрии, полковник Маркус Рейснер.

По его словам, роковой ошибкой стали "раздумья" и задержка отправок тяжёлого вооружения и боеприпасов Киеву.

"Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место", — пояснил военный стратег в беседе с WELT. — Москва уже добилась значительных успехов на территории — 25 процентов территории Украины".

По мнению военного стратега, если бы страны Евросоюза сразу "включились" в ситуацию, Украина смогла бы отстоять большую часть из потерь.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
евросоюз
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