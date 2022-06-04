Генерал Твитти: если Киев не пойдёт на переговоры с РФ сейчас, он много потеряет

Уже сейчас видно, что происходящее на Украине складывается неблагоприятно для киевских властей, поэтому в их же интересах как можно скорее возобновить переговорный процесс с Россией. Таким мнением поделился американский генерал-лейтенант Стивен Твитти в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям.

Генерал добавил, что если Киев не начнёт договариваться с Россией сейчас, потом для него может стать слишком поздно, и его потери будут неизмеримо больше.

"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если Киеву будет нечего предложить, то он может потерять по итогу намного больше, чем планировал", — сказал Твитти, высказывание которого представлено на сайте Совета.

Генерал отметил, что Вооружённые силы РФ намного более "мощные", чего нельзя сказать об украинской армии.