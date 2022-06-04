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Автор Денис Постольский

CNN: США, Британия и ЕС обсуждают перемирие на Украине без Киева

Мир

Представители американских властей, а также Лондона и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

CNN: США, Британия и ЕС обсуждают перемирие на Украине без Киева

При этом Киев в этих дискуссиях не участвует. Так, союзники в частности, рассматривают итальянский план, предполагающий нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и старт украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.

По данным американских и западных источников телеканала, Украина напрямую не вовлечена в эти переговоры. При этом чиновники в США, Великобритании и ЕС обеспокоенности тем, что происходящее на Украине "может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров".

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, которые позволят ускорить спецоперацию по демилитаризации Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он также добавил, что Шойгу попросил его передать искренние слова благодарности чеченским бойцам за весомый вклад в борьбу против националистических формирований Украины.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина евросоюз
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