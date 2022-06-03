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Автор Юлия Миленина

Украинские спецслужбы похитили дочь замкомандира подразделения ДНР Демченко

Мир

Заместитель командира одного из подразделений ДНР Владимир Демченко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили его дочь Екатерину.

По словам военнослужащего, дочь написала ему 16 апреля в соцсетях с просьбой срочно перезвонить.

"Потом мне пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь", — рассказал Демченко журналистам.

Замкомандира подразделения ДНР добавил, что 17 апреля ему позвонили незнакомые люди, представляющие "силы специальных операций". Беседа длилась 20 минут. Во время разговора сотрудники СБУ предложили Демченко начать сотрудничество с ними. Как пояснил военнослужащий, диалога не получилось, после этого представители СБУ пропали.

Он до сих пор не может найти свою дочь. Демченко подчеркнул: её нет ни в СИЗО, ни в ИВС.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
сбу днр украина
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