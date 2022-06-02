НМ ДНР закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней

2 июня заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР (УНМ ДНР) Эдуард Басурин заявил, что через несколько дней НМ ДНР закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В эфире телеканала "Россия 1" Басурин рассказал, что они не ускоряют процесс в районе Лисичанска и Северодонецка, а просто "сдерживают и перемалывают" те части, которые там находятся. НМ ДНР с начала марта ведёт наступление в этом направлении.

По словам замначальника УНМ ДНР, в последние дни ВСУ пытались прорваться в районы Новомихайловки и Авдеевки. Союзные силы РФ и ДНР смогли их отбить, и украинские военные понесли "колоссальные потери".