Басурин: НМ ДНР подавила наступление ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки

Заместитель начальника Управления Народной Милиции ДНР (УНМ ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что НМ ДНР подавила наступление ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки.

Специальная военная операция России (СВО РФ) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. На брифинге 31 мая Басурин заявил, что военнослужащие ДНР совместно с ВС РФ отразили попытку ВСУ атаковать позиций военных РФ в районе населенного пункта Новобахмутовка.

"Нашими военнослужащими отражена атака противника в районе Новобахмутовки с направления Розовки", — цитирует Басурина донецкое агентство новостей (ДАН).

Заместитель начальника УНМ ДНР добавил, что при отражении атаки было ликвидировано около 40 украинских военных. Также было уничтожено два танка Т-64 и одна БМП.

2 июня в эфире Первого канала Басурин сообщил, что новые попытки контрнаступления украинских военных в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки были подавлены.