Кива поздравил Зеленского с "котлом" на заводе "Азот" в Северодонецке

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования Вооруженных сил США, генерал Глен Ванхерк считает, что новое российское гиперзвуковое оружие несёт серьезную опасность для его страны.

По его словам, Россия представляет главную военную угрозу для США. Помимо гиперзвукового оружия РФ, генерала также беспокоят ракеты большой дальности, крылатые ракеты и подлодки "Ясень".

Ванхерк подчеркнул, что ведомства, находящиеся в его подчинении, первый раз столкнулись "с самым динамичным и стратегически сложным набором задач".