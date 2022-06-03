Профессор Дипакадемии Винокуров: Украина может распасться на несколько частей

По итогам спецоперации Украина может распасться на несколько частей, которые будут включены или войдут в сферу влияния РФ и Польши. Такое мнение выразил профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что Юг и Восток Украины, скорее всего, перейдут к РФ, а Западная Украина окажется под протекторатом Польши.

"Может быть, появится и Центральная Украина, столица которой останется в Киеве", — отметил эксперт.

По его словам, после встречи украинского президента Владимира Зеленского с польским лидером Анджеем Дудой в Киеве наметился курс на интеграцию двух государств. Как пояснил специалист, Киев заинтересован в сотрудничестве с Варшавой, ведь другие европейские страны предлагают Украине лишь "туманные перспективы членства в ЕС".

Винокуров считает, что поляков допустят практически до всех государственных процессов в Западной Украине.