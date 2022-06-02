Кедми: первыми жертвами неофашисткой Германии станет Польша и Прибалтика

Военный эксперт, бывший руководитель израильских спецслужб Яков Кедми заявил, что планы канцлера ФРГ Олафа Шольца создать самую крупную армию Европы среди стран НАТО свидетельствуют о реваншистских настроениях правящей элиты Германии.

Кедми не исключил, что ФРГ может вернуться к лозунгу Drang nach Osten и возродить немецкий фашизм. Тогда Польша и страны Прибалтики, которые сейчас радуются, что наконец-то заразили Европу русофобией, могут стать первыми жертвами милитаризированной Германии, отметил эксперт.

"Вот сегодня сбрасывается последняя маска. Оказывается, бундесвер превращается в вермахт. И старый лозунг Drang nach Osten становится лозунгом нынешнего, обновленного вермахта… Если Германия решится создать ядерное оружие, понадобится не больше времени, чем Японии. Кстати, первой жертвой такой ФРГ снова станет Польша. Затем подомнут и Прибалтику", — сказал Кедми в студии политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Эксперта удивило то, что идеи реваншизма транслирует социал-демократ Шольц. Это свидетельствует о деградации демократии, отметил Кедми.

По его словам, новая армия Шольца закончит хуже, чем в 1945 году.

Ранее министр обороны Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что при создании новой немецкой армии будет использоваться образ врага в лице России.