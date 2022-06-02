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Автор Юлиана Смирнова

Депутат Затулин: Одесса и Николаев должны перейти под контроль РФ

Мир

По мнению депутата Госдумы, члена научного совета при Совбезе РФ Константина Затулина, Одесса и Николаев должны перейти под контроль России.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Затулин заявил в беседе с ТАСС, что он поддерживает решение позволить жителям Запорожской и Херсонской областей получить гражданство РФ по упрощённой системе. При этом он добавил, что такое право, по его мнению, должны получить и жители соседних областей, прежде всего Харьковской. В перспективе, по словам Затулина, право получить паспорт РФ по упрощённой системе должны жители Николаевской, Одесской и других областей.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
константин затулин
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