По мнению депутата Госдумы, члена научного совета при Совбезе РФ Константина Затулина, Одесса и Николаев должны перейти под контроль России.
Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Затулин заявил в беседе с ТАСС, что он поддерживает решение позволить жителям Запорожской и Херсонской областей получить гражданство РФ по упрощённой системе. При этом он добавил, что такое право, по его мнению, должны получить и жители соседних областей, прежде всего Харьковской. В перспективе, по словам Затулина, право получить паспорт РФ по упрощённой системе должны жители Николаевской, Одесской и других областей.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.