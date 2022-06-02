Если Херсон станет частью России, это спутает Украине все карты. Такое мнение высказал обозреватель из США Марк Эпископос в своей статье для издания The National Interest.
Автор отметил, что отношения между Херсонской областью и РФ становятся всё крепче.
По мнению Эпископоса, освобождение Херсона в самом начале спецоперации было стратегически грамотным со стороны российского командования. Дело в том, что освободив Херсон, украинские военные оказались далеко от Крыма, который в любой момент могли начать атаковать. Именно поэтому планы Киева по силовому захвату Крыма оказались сорваны, уверен аналитик.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области идёт сбор заявок на получение российских паспортов. По его данным, на момент 2 июня заявки на гражданство РФ уже подали заявки порядка 250 человек.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.