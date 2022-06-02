The NI: вхождение Херсона в состав РФ спутает Киеву все карты насчёт Крыма

Если Херсон станет частью России, это спутает Украине все карты. Такое мнение высказал обозреватель из США Марк Эпископос в своей статье для издания The National Interest.

Автор отметил, что отношения между Херсонской областью и РФ становятся всё крепче.

По мнению Эпископоса, освобождение Херсона в самом начале спецоперации было стратегически грамотным со стороны российского командования. Дело в том, что освободив Херсон, украинские военные оказались далеко от Крыма, который в любой момент могли начать атаковать. Именно поэтому планы Киева по силовому захвату Крыма оказались сорваны, уверен аналитик.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области идёт сбор заявок на получение российских паспортов. По его данным, на момент 2 июня заявки на гражданство РФ уже подали заявки порядка 250 человек.