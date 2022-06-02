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Автор Юлия Миленина

Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить воссоединение юга Украины с РФ

Мир

Освобождённым регионам Украины нужно как можно скорее дать ориентир дальнейшего пути развития. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить воссоединение юга Украины с РФ

Он призвал ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав России. Парламентарий также предложил сократить переходный период, чтобы эти регионы стали полноправными субъектами РФ.

Шеремет подчеркнул: освобождённые территории Украины должны пройти путь Крыма в воссоединении с Россией.

"Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и никогда не сможет оспорить законный выбор людей", — сказал депутат в интервью РИА Новости.

При этом он добавил, что перед организацией референдума следует обеспечить полную безопасность в Херсонской и Запорожской областях. Как пояснил Шеремет, киевский режим и националисты до сих пор запугивают мирных жителей на юге Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина херсонская область
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