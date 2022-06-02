Освобождённым регионам Украины нужно как можно скорее дать ориентир дальнейшего пути развития. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Он призвал ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав России. Парламентарий также предложил сократить переходный период, чтобы эти регионы стали полноправными субъектами РФ.
Шеремет подчеркнул: освобождённые территории Украины должны пройти путь Крыма в воссоединении с Россией.
"Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и никогда не сможет оспорить законный выбор людей", — сказал депутат в интервью РИА Новости.
При этом он добавил, что перед организацией референдума следует обеспечить полную безопасность в Херсонской и Запорожской областях. Как пояснил Шеремет, киевский режим и националисты до сих пор запугивают мирных жителей на юге Украины.
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