Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить воссоединение юга Украины с РФ

Освобождённым регионам Украины нужно как можно скорее дать ориентир дальнейшего пути развития. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Он призвал ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав России. Парламентарий также предложил сократить переходный период, чтобы эти регионы стали полноправными субъектами РФ.

Шеремет подчеркнул: освобождённые территории Украины должны пройти путь Крыма в воссоединении с Россией.

"Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и никогда не сможет оспорить законный выбор людей", — сказал депутат в интервью РИА Новости.

При этом он добавил, что перед организацией референдума следует обеспечить полную безопасность в Херсонской и Запорожской областях. Как пояснил Шеремет, киевский режим и националисты до сих пор запугивают мирных жителей на юге Украины.