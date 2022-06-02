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Автор Камиль Джабраилов

США и Британия призвали Финляндию и Швецию принять условия Турции по НАТО

Мир

Вашингтон и Лондон призывают Хельсинки и Стокгольм удовлетворить требования Анкары по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает Hurriyet.

США и Британия призвали Финляндию и Швецию принять условия Турции по НАТО

Издание напомнило, что в конце мая в Литве состоялось заседание ассамблеи Североатлантического альянса по вопросу членства в организации Финляндии и Швеции. На ней европейские и американские политики настаивали, чтобы Хельсинки и Стокгольм приняли условия Турции.

"Особенно США и Великобритания лоббировали Швецию и Финляндию, чтобы удовлетворить чувствительность Турции. Высшее руководство НАТО заявило, что требования Турции обоснованы", — сообщает газета.

Ранее Анкара заявила, что выступает против принятия в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, так как эти страны поддерживают организации, считающиеся в Турции террористическими.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы швеция финляндия
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