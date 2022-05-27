Александров: Финляндия и Швеция могут обойти условия Турции с помощью США

Финляндия и Швеция могут обойти условия Турции с помощью США. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности вступления Финляндия и Швеция в альянс без выполнения требований Турции.

По словам Александрова, вопрос вступления в НАТО для Швеции и Финляндии достаточно болезненный. Страны думали, что от членства в альянсе они будут иметь только плюс, но, даже не вступив ещё в НАТО, столкнулись с проблемами. Эксперт заявил, что Швеции и Финляндии нужно будет заплатить свою цену за членство.

"В частности, это касается их внутреннего законодательства, их каких-то важных принципов. Готовы они к тому, чтобы пойти на выполнение требований Турции? У меня нет уверенности, что они быстро смогут выполнить требования Турции", — заявил Александров.

Эксперт предположил, что США могут играть в этой ситуации не последнюю роль. По мнению Александрова, если американцы пойдут на уступки Турции, то Анкара может отозвать свои требования. Однако условий у Турции немало. Эксперт заявил, что Турция выдвинула целый ряд условий, в том числе поставки в Анкару истребителей F-35, апгрейд истребителей F-16, снятие санкций с российских истребителей C-400 и др…

"Если американцы пойдут на такие уступки, вполне возможно, что и вступят. Даже без того, чтобы Швеция и Финляндия приняли условия Турции, потому что для Турции гораздо важнее вот эти вопросы. Не факт, что США захотят это сделать в нынешней ситуации, когда имеет место конфронтация с Россией. Им не хочется терять лицо", — подытожил Александров.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны её решить. Так всегда делалось", — заявил он.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.