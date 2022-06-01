Турчак: нет сомнений, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав РФ

Херсонская область, освобождённые территории ЛНР и ДНР обязательно войдут в состав РФ. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, такой же путь пройдёт Запорожская область, где будет проведён референдум, как только позволит ситуация. При этом Турчак отметил, что решение о вхождении в состав РФ должны принимать жители освобождённых регионов.

Политик убеждён: украинцы мечтают о "прочном мире", хотят защиты, стабильности и прекращения террора.

Рассуждая об освобождённых территориях ДНР и ЛНР, Турчак подчеркнул: в том, что они смогут присоединиться к РФ, "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем".

"Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности", — сказал секретарь генсовета "Единой России" в интервью РИА Новости.