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Автор Юлия Миленина

Турчак: нет сомнений, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав РФ

Мир

Херсонская область, освобождённые территории ЛНР и ДНР обязательно войдут в состав РФ. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Турчак: нет сомнений, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав РФ

По его словам, такой же путь пройдёт Запорожская область, где будет проведён референдум, как только позволит ситуация. При этом Турчак отметил, что решение о вхождении в состав РФ должны принимать жители освобождённых регионов.

Политик убеждён: украинцы мечтают о "прочном мире", хотят защиты, стабильности и прекращения террора.

Рассуждая об освобождённых территориях ДНР и ЛНР, Турчак подчеркнул: в том, что они смогут присоединиться к РФ, "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем".

"Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности", — сказал секретарь генсовета "Единой России" в интервью РИА Новости.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр андрей турчак херсонская область
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