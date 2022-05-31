Захарова оценила обещание Киева "устроить США истерику" из-за РСЗО как давление

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Алексея Арестовича, советника главы офиса украинского президента, пообещавшего "устроить истерику США", если они не поставят Киеву ракетные системы залпового огня.

Захарова подчеркнула, что "первым начал истерить" экс-посол США в РФ Майкл Макфол, заявивший, что обещание главы США Джо Байдена не снабжать Украину ракетными системами залпового огня, "которые могут нанести удар по России" — это ошибка.

"Система выстроена чётко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов", — отметила Захарова.

Ранее Арестович пообещал, что Киев организует США "образцово-показательную истерику", если Вашингтон откажется поставлять Украине реактивные системы залпового огня.

До этого сообщалось, что американские власти рассматривают возможность отправки на Украину РСЗО.