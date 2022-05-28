Захарова: власти США провоцируют продовольственный кризис на Украине

США сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая эту страну запасов зерна. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она напомнила, что заявление американского лидера Джо Байдена о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпало с подписанием закона о ленд-лизе. По мнению Захаровой, Киев будет расплачиваться за поставки оружия пшеницей.

"По сути, американцы провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая её запасов зерна", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что США и Евросоюз планируют в течение 2,5 месяцев вывезти с территории Украины зерновые культуры для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока. При этом Захарова убеждена: в реальности зерно окажется на европейских складах, расположенных в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии.