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Автор Юлия Миленина

Захарова: власти США провоцируют продовольственный кризис на Украине

Мир

США сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая эту страну запасов зерна. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова: власти США провоцируют продовольственный кризис на Украине

Она напомнила, что заявление американского лидера Джо Байдена о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпало с подписанием закона о ленд-лизе. По мнению Захаровой, Киев будет расплачиваться за поставки оружия пшеницей.

"По сути, американцы провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая её запасов зерна", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что США и Евросоюз планируют в течение 2,5 месяцев вывезти с территории Украины зерновые культуры для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока. При этом Захарова убеждена: в реальности зерно окажется на европейских складах, расположенных в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина мария захарова
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