Обозреватель британского таблоида Джейкоб Пол отмечает, что западным странам следует опасаться "красной кнопки" президента России Владимира Путина, поскольку конфликт на Украине может перерасти в полномасштабное столкновение с применением ядерного оружия. В таком случае одной из главных целей Москвы станет Великобритания.
Военный аналитик Алекс Лорд считает, что "супероружие" российской армии — гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые могут нести ядерный заряд.
"Эти ракеты запускаются с самолётов МиГ-31К, некоторое число которых находилось в Калининграде перед началом спецоперации. Будучи развёрнутыми там, они находятся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании", - отметил он в беседе с Daily Express.
Однако, по мнению британских экспертов, "Кинжалы" — это лишь одно из шести видов "супероружия", которое Россия может применить. Настоящий ужас у Лондона вызывают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Некоторые страны НАТО прозвали российские МБР "Сатана-2", поскольку они способные нести сразу несколько ядерных боеголовок.
Профессор Эндрю Футтер отметил, что дефицит оборонительных систем делает Великобританию уязвимой перед предполагаемым ударом противника.
"У нас нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет", — сказал он.
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Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.