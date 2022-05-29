Daily Express: "супероружие" Путина несёт угрозу для Великобритании

Обозреватель британского таблоида Джейкоб Пол отмечает, что западным странам следует опасаться "красной кнопки" президента России Владимира Путина, поскольку конфликт на Украине может перерасти в полномасштабное столкновение с применением ядерного оружия. В таком случае одной из главных целей Москвы станет Великобритания.

Военный аналитик Алекс Лорд считает, что "супероружие" российской армии — гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые могут нести ядерный заряд.

"Эти ракеты запускаются с самолётов МиГ-31К, некоторое число которых находилось в Калининграде перед началом спецоперации. Будучи развёрнутыми там, они находятся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании", - отметил он в беседе с Daily Express.

Однако, по мнению британских экспертов, "Кинжалы" — это лишь одно из шести видов "супероружия", которое Россия может применить. Настоящий ужас у Лондона вызывают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Некоторые страны НАТО прозвали российские МБР "Сатана-2", поскольку они способные нести сразу несколько ядерных боеголовок.

Профессор Эндрю Футтер отметил, что дефицит оборонительных систем делает Великобританию уязвимой перед предполагаемым ударом противника.

"У нас нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет", — сказал он.